Auf diese spöttische Auszeichnung hätte Timo Werner nach seiner Slapstick-Einlage liebend gerne verzichtet. Der glücklose Nationalstürmer wurde nach der vergebenen Riesenchance kurzerhand zum «Ehrenbürger» Nordmazedoniens ernannt: Verschiedene Medien des Landes bildeten den Pass mit Werners Namen und Foto am Donnerstag ab.

Dabei war der 25-Jährige wahrlich gestraft genug. Nach seinem unerklärlichen Fehlschuss in der 80. Minute beim Stand von 1:1 sank Werner ungläubig in die Hocke und verharrte mit gesenktem Kopf sekundenlang im Fünfmeterraum. Werner bot ein Bild des Jammers und wäre in diesem Moment wohl am liebsten im Boden versunken.

Werner steckt in der Krise - beim FC Chelsea und in der Nationalmannschaft. Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel fing daher gleich am Donnerstag mit der Aufbauarbeit an. Im Training wollte Werner zusätzlich Abschlüsse üben, doch der Coach schickte ihn in die Kabine.

Wenn eine Frau nicht mit dir essen gehen will, kannst du sie nicht zwingen.

«Ich habe ihm gesagt: Das brauchst du nicht. Dein Körper und dein Hirn wissen, wie man Tore schiesst. Du machst das, seit du sechs Jahre alt bist. Keine Sorge, das wird schon», so Tuchel, der sich einer Analogie bediente: «Wenn eine Frau nicht mit dir essen gehen will, kannst du sie nicht zwingen», erklärte er: «Tritt etwas zurück und vielleicht ruft sie dich dann an. Die Tore werden kommen.»

Startelf-Garantie in der Premier League

Wie Tuchel am Freitag mitteilte, werde Werner am Samstag gegen West Bromwich Albion in der Startelf stehen. Auch in London hat Werner seit seinem Wechsel von RB Leipzig im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro die Erwartungen noch nicht erfüllt. Ein Tor in 13 Premier-League-Spielen in diesem Jahr ist für seinen Anspruch viel zu wenig.

In 1000 Minuten Torflaute vergab Werner so viele Chancen, dass enttäuschte Fans daraus YouTube-Zusammenschnitte bastelten. Die vergebene Monsterchance im DFB-Trikot passt da natürlich perfekt rein.