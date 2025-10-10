Im Spiel gegen Schweden erhielt Nati-Captain Granit Xhaka von den SRF-Usern die beste Bewertung.

Legende: Übernahm beim Penalty die Verantwortung Granit Xhaka. Freshfocus/Toto Marti

Im Schnitt wurde Granit Xhaka von den SRF-Usern im Rating nach dem Spiel gegen Schweden mit etwas mehr als 5 von 6 Sternen bewertet. Ähnlich gut schnitt auch sein Mittelfeld-Partner Remo Freuler ab.

Alle weiteren Schweizer erhielten eine Note zwischen 4 und 5, wobei Manuel Akanji das Schlusslicht bildet. Insgesamt also eine geschlossene Mannschaftsleistung ohne grössere Ausreisser nach unten oder oben.

Hinweis: Es konnten nur Spieler bewertet werden, die während mindestens 15 Minuten zum Einsatz gekommen sind.