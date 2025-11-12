Schweden droht in der WM-Quali das Ausscheiden – mit dem neuen Trainer Graham Potter soll nun das Wunder gelingen.

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen liegt Schweden in der Schweiz-Gruppe abgeschlagen auf dem 4. Rang. Ende Oktober wurde Graham Potter als neuer Heilsbringer vorgestellt – auf den 50-jährigen Engländer kommt eine Mammut-Aufgabe zu: sich nach einer schwachen Gruppenphase über die Playoffs doch noch für die Endrunde zu qualifizieren.

Die schwedische Verbindung von Potter stammt aus seiner Anfangszeit als Trainer. Den damaligen Viertligisten Östersund führte er zwischen 2011 und 2018 in die höchste Liga und gewann einmal den Cup.

Legende: Soll das Wunder von Schweden vollbringen Graham Potter. EPA/Pontus Lundahl

Erfolglose Chelsea-Zeit

Via Swansea wechselte Potter zu Brighton. In drei Jahren machte er aus dem Abstiegskandidaten einen Europacup-Anwärter. Womit er die Aufmerksamkeit von Weltklub Chelsea auf sich zog. Mit einem Punkteschnitt von nur 1,42 in 31 Pflichtspielen war dort allerdings bereits nach sieben Monaten Schluss. Ähnlich erfolglos seine Amtszeit bei West Ham, die im September dieses Jahres endete.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie Schweiz vs. Schweden im Rahmen der WM-Qualifikation wie folgt live: Samstag: ab 20:10 Uhr auf SRF zwei Der Anpfiff in Genf erfolgt um 20:45 Uhr. Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchkommentiert.

Jetzt also das Schweden-Abenteuer. Bei dem ihm ausgerechnet die Schweiz zum Debüt bereits in die Suppe spucken kann.