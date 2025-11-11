 Zum Inhalt springen

News zur WM-Qualifikation Spanien muss erneut auf angeschlagenen Yamal verzichten

11.11.2025, 14:07

Fussballspieler in blau-rotem Trikot sitzt auf dem Rasen.
Legende: Die Leiste macht ihm weiterhin zu schaffen Lamine Yamal. IMAGO / Pressinphoto

Lamine Yamal wird Spanien in den abschliessenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Georgien und die Türkei nicht zur Verfügung stehen. Er reiste am Dienstag aus dem Camp ab. Dies, nachdem sich Yamal am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte. Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen des 18-Jährigen und seines Klubs zog Kritik des RFEF nach sich. Demnach wurde der medizinische Betreuerstab des Verbands erst am späten Montagabend informiert. Yamal laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und verpasste in den vergangenen Wochen fünf Spiele seines Klubs.

WM-Qualifikation 2026

