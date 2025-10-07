Depay findet seinen Pass nicht und muss gegen Malta zuschauen

Legende: Auch er kann nicht ohne Pass reisen Memphis Depay. imago images/The News2/RONALDO BARRETO

Memphis Depay wird im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag auf Malta mit einem Platz auf der Bank bestraft. «Er wollte zum Flughafen fahren und konnte seinen Pass nicht finden, dann wird es schwierig zu fliegen», sagte der genervte Bondscoach Ronald Koeman am Montag. «Dann kommst du nicht durch, selbst wenn du Memphis bist.»

Der beste Torschütze in der Geschichte der niederländischen Nationalmannschaft sass also zunächst in Brasilien fest, wo er bei Corinthians Sao Paulo spielt. Laut Auskunft des niederländischen Verbandes KNVB war sein Pass gestohlen worden. Mit einem «Notdokument» sollte Depay schnellstmöglich nachreisen.

Niederlande auf Kurs

Seinen Startplatz rettet der 31-Jährige allerdings nicht. «Er wird gegen Malta nicht in der Startelf stehen. Jeder hat das Recht, einmal zu spät zu kommen, aber nicht, wenn man ein Spiel bestreiten muss.»

Die Niederländer stehen in der Gruppe G der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gut da. Nach drei Siegen und einem Unentschieden sind sie Tabellenführer vor Polen.

Resultate