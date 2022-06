Legende: Wer führt seine Farben an die WM Gareth Bale oder Oleksandr Sintschenko? IMAGO / Sportimage / PA Images

16 Jahre ist es her, seit die Ukraine letztmals an einer WM-Endrunde teilgenommen hat. Die Schweiz hat keine allzu guten Erinnerungen daran, 2006 in Deutschland scheiterte die Nati im Achtelfinal an den gelb-blauen Osteuropäern.

Jeder wird bis zum Ende kämpfen und alles geben, weil wir für unser Land spielen werden.

Historische Chance für beide Teams

Am Sonntag bietet sich der Ukraine die Möglichkeit, sich zum erst 2. Mal für eine WM zu qualifizieren. Dafür braucht es einen Sieg in Cardiff gegen Wales. Die Waliser hatten sich ihren Platz im Entscheidungsspiel um das letzte verbliebene europäische WM-Ticket bereits im März mit einem Erfolg gegen Österreich gesichert. Die Ukrainer ihrerseits setzten sich am vergangenen Mittwoch in Schottland durch, nachdem die Partie aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine um mehrere Monate hatte verschoben werden müssen.

«Wir wissen alle, dass es gegen Wales nicht mehr um Kondition oder Taktik geht, es geht um alles», blickt Ukraines Starspieler Oleksandr Sintschenko von Manchester City auf das abschliessende Barragespiel. «Jeder wird bis zum Ende kämpfen und alles geben, weil wir für unser Land spielen werden.»

Schliessen 04:04 Video Archiv: Ukraine gewinnt in Schottland Aus Sport-Clip vom 01.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden. 03:10 Video Archiv: Wales schaltet Österreich aus Aus Sport-Clip vom 24.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 10 Sekunden.

In Cardiff wird eine kleine Anzahl an Tickets an ukrainische Flüchtlinge vergeben. Wie die BBC berichtete, beraten der walisische Fussballverband und die Regierung derzeit noch über die genaue Anzahl. Auch der ukrainische Botschafter wurde zum Spiel eingeladen. Die Heim-Tickets im 33'000 Plätze fassenden Cardiff City Stadium sind bereits ausverkauft.

Bales letzter Tanz auf der grossen Bühne?

Auf walisischer Seite fiebert man diesem Spiel schon seit geraumer Zeit entgegen. Die Briten streben die erste WM-Teilnahme seit 1958 an. Und die Chance, die Endrunde zu erreichen, wird in absehbarer Zukunft wohl kaum mehr grösser als jetzt. Mit Gareth Bale (Real Madrid) und Aaron Ramsey (Glasgow Rangers) befinden sich die beiden jahrelangen Eckpfeiler der «Dragons» im Herbst ihrer Karrieren, zudem spielten sie in ihren Klubs zuletzt nur noch eine Nebenrolle.

Bei Bale steht sogar ein Karriereende im Raum, sollte Wales die WM-Endrunde Ende Jahr verpassen. Sein Vertrag bei Real Madrid endete nach dem jüngsten Champions-League-Triumph der «Königlichen» in Paris. Qualifiziert sich Wales hingegen für das Turnier in Katar, dürfte der Flügelstürmer zumindest nochmals einen kurzfristigen Vertrag unterschreiben, um sich fit zu halten. Bei welchem Klub das sein wird, steht aktuell noch in den Sternen.