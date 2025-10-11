Im Schatten von Neo-Milliardär Cristiano Ronaldo ist Bernardo Silva bei Portugal seit Jahren ein sicherer Wert.

Legende: Überlässt das grosse Scheinwerferlicht gerne «CR7» Bernardo Silva. Keystone/EPA/Rodrigo Antunes

Mit dem Abgang von Kevin de Bruyne hat Bernardo Silva bei Manchester City zusätzliche Verantwortung erhalten. Von Trainer Pep Guardiola wurde er zum Captain ernannt.

Auch in der portugiesischen Nationalmannschaft spielt der Offensivmann seit Jahren eine tragende Rolle. Der 31-Jährige steht bei 103 Länderspielen – das sind zwar immer noch 120 (!) weniger als bei Dauerbrenner Cristiano Ronaldo, doch Silva rangiert auf der Liste der Rekordspieler mittlerweile auf Platz 8.

Beim EM-Titel 2016 nicht dabei

Seine Wichtigkeit im Kollektiv von Roberto Martinez unterstrich Silva zuletzt beim 3:2-Sieg in der WM-Quali gegen Ungarn, als er ein Tor schoss und eines vorbereitete. Portugal weist nach 2 Spielen standesgemäss 6 Punkte auf. Am Samstag ist der nächste Dreier fest einbudgetiert, wenn es in Lissabon gegen Irland geht.

Silva hofft auf eine dritte persönliche WM-Teilnahme. Zwar gewann er zweimal die Nations League (2019 und 2025), der ganz grosse Titel mit Portugal fehlt in seinem Palmarès aber noch. Den EM-Triumph 2016 verpasste er nämlich verletzt.

WM-Qualifikation