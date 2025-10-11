 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Portugal – Irland live bei SRF Bernardo Silva: Von Guardiola befördert, von Martinez geschätzt

Im Schatten von Neo-Milliardär Cristiano Ronaldo ist Bernardo Silva bei Portugal seit Jahren ein sicherer Wert.

11.10.2025, 08:22

Teilen
Lächelnder Mann im lila Trainingstrikot auf Fussballplatz.
Legende: Überlässt das grosse Scheinwerferlicht gerne «CR7» Bernardo Silva. Keystone/EPA/Rodrigo Antunes

Mit dem Abgang von Kevin de Bruyne hat Bernardo Silva bei Manchester City zusätzliche Verantwortung erhalten. Von Trainer Pep Guardiola wurde er zum Captain ernannt.

Auch in der portugiesischen Nationalmannschaft spielt der Offensivmann seit Jahren eine tragende Rolle. Der 31-Jährige steht bei 103 Länderspielen – das sind zwar immer noch 120 (!) weniger als bei Dauerbrenner Cristiano Ronaldo, doch Silva rangiert auf der Liste der Rekordspieler mittlerweile auf Platz 8.

Beim EM-Titel 2016 nicht dabei

Seine Wichtigkeit im Kollektiv von Roberto Martinez unterstrich Silva zuletzt beim 3:2-Sieg in der WM-Quali gegen Ungarn, als er ein Tor schoss und eines vorbereitete. Portugal weist nach 2 Spielen standesgemäss 6 Punkte auf. Am Samstag ist der nächste Dreier fest einbudgetiert, wenn es in Lissabon gegen Irland geht.

Live-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Die Partie Portugal – Irland sehen Sie am Samstag ab 20:35 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Silva hofft auf eine dritte persönliche WM-Teilnahme. Zwar gewann er zweimal die Nations League (2019 und 2025), der ganz grosse Titel mit Portugal fehlt in seinem Palmarès aber noch. Den EM-Triumph 2016 verpasste er nämlich verletzt.

WM-Qualifikation

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)