«Liebe Schweizer, das war furchtbar» (Tages-Anzeiger)

Sie sind als Favoriten ins Spiel gegangen, angestachelt vom 0:0 am Sonntag gegen Italien. Und jetzt haben sie bereits gesehen, dass die unaufgeregte Art des Coaches nicht gleich Punkte beschert. Den kleinen Vorteil gegenüber Italien haben sie so schon wieder verspielt. Wer die Schweizer an diesem Abend begreifen will, braucht viel Fantasie. Was sie bieten, ist nicht einfach nur dürftig, es ist kraftlos, ideenlos, leidenschaftslos, kurz: furchtbar.

«Nordirische junge Buben kämpfen sich zu verdientem Unentschieden» (Irish News)

Torlose Unentschieden sind selten denkwürdig, aber dies war ein Ergebnis, das einer jungen nordirischen Mannschaft mit sieben Startern im Alter von 24 oder jünger in Erinnerung bleiben wird.

(...) Eine weitere schmerzliche Heimniederlage gegen die Schweiz nach einem umstrittenen Penalty konnte dank Bailey Peacock-Farrells zweiter Elfmeter-Parade innerhalb einer Woche verhindert werden. Eine noch schlimmere Elfmeter-Entscheidung gegen die Schweizer hatte Nordirland vor vier Jahren die Chance auf einen WM-Platz gekostet.

«Das war Sefero-nix in Belfast!» (Blick)

Was auf dem Platz folgte, war gemessen an den Ansprüchen dieser Mannschaft zu wenig. Die Kreativität ist erschreckend, einzig der quirlige Vargas bringt die Nordiren ein klein bisschen durcheinander. Die Qualität von Granit Xhaka und von Xherdan Shaqiri fehlt an allen Ecken und Enden. Ausser dem Elfmeter gabs keine einzige Torchance.

«Bailey Peacock-Farrell – der erneute Penalty-Held» (Belfast Telegraph)

Peacock-Farrell war erneut der Held für Nordirland, nachdem er im zweiten Qualifikationsspiel in Folge einen entscheidenden Elfmeter abgewehrt hatte. Wenn ein Ungerechtigkeitsgefühl (gegen die Schweizer? Sicher nicht!) aufkam, wurde es von dem Mann mit den Zauberhandschuhen schnell vertrieben. Ein Sprung nach rechts und der ausgeliehene Sheffield Wednesday Stopper hinderte Seferovic am Tor.

«0:0 – eine harte Landung der Nati in Nordirland» (NZZ)

So schnell wie nach dem 0:0 gegen die Nordiren waren die Schweizer wohl schon länger nicht mehr in der Kabine verschwunden. So schnell wie möglich weg von hier, lautete die Devise. Abhaken, im Oktober geht es gegen den gleichen Gegner in Genf weiter mit der WM-Qualifikation.

(...) Verteidigen gegen den Favoriten ist das eine. Dominieren gegen den Aussenseiter das andere. Yakin konnte seine Mannschaft nicht darauf einstellen.

«Der fürchterliche Elfmeter von Haris Seferovic» (The Guardian)

Peacock-Farrells Parade nach dem fürchterlichen Elfmeter von Haris Seferovic brachte die Nervosität der Schweiz zum Ausdruck.

Die Schweizer versuchten, die Verschwendung ihres Stürmers beim Penalty zu kompensieren, stellten jedoch fest, dass Baracloughs Männer abgehärtet waren, und das steinharte Defensivpaar Ciaron Brown und Daniel Ballard verweigerte ihnen Raum und Öffnungen.