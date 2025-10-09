Algerien hat sich als 20. Land für die WM 2026 qualifiziert. Drei in der Schweiz bekannte Gesichter sind mit dabei.

Petkovic führt Algerien zum fünften Mal an eine WM

Legende: Führt Algerien an die WM Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic. Keystone/EPA/Mohamed Hossam

Algerien hat sich zum fünften Mal für die Fussball-WM qualifiziert. Den letzten Schritt machten die Nordafrikaner unter der Leitung von Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic mit einem 3:0-Heimsieg gegen Somalia.

In Bir El Djir stand YB-Verteidiger Jaouen Hadjam in der Startformation. Ex-Lugano-Stürmer Mohamed Amoura erzielte zwei Treffer. Der 25-Jährige traf in der siebten und der 57. Minute. Das dritte Tor steuerte Riyad Mahrez (19.) bei.

Eine Runde vor Schluss weist das Team vier Punkte Vorsprung auf den Gruppenzweiten Uganda auf. Algerien kehrt damit nach zwei Ausgaben ohne Teilnahme auf die grosse Bühne zurück. 2014 hatten sich die Nordafrikaner überraschend für den Achtelfinal qualiziert, wo sie dem späteren Weltmeister Deutschland in der Verlängerung unterlagen.