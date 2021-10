Dänemark bezwingt Österreich mit 1:0 und löst als 2. Team das WM-Ticket.

England kommt gegen Ungarn nicht über ein 1:1 hinaus.

Beim 5:0-Sieg über Luxemburg glänzt Cristiano Ronaldo mit einem Hattrick.

Gruppe F: Dänemarks Serie hält an

Dänemark - Österreich 1:0

Stark, stärker, Dänemark: Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand ging auch im 8. Spiel dieser WM-Qualifikation als Sieger vom Platz. Gegen Österreich setzte sich «Danish Dynamite» mit 1:0 durch und blieb erneut ohne Gegentreffer. Für das einzige Tor der Partie zeichnete Joakim Maehle verantwortlich. Der 24-jährige Spieler von Atalanta Bergamo traf mit einem Flachschuss. Dank diesem Sieg qualifiziert sich Dänemark als 2. Team nach Deutschland für die WM. Für Österreich ist Platz 2 nach dieser Niederlage ausser Reichweite.

Video: Maehle mit der Erlösung für Dänemark
Video: Färöer - Schottland
Video: Israel - Moldawien

Gruppe I: England nur mit Remis

England - Ungarn 1:1

England kam im Wembley nicht über 1:1 gegen Ungarn hinaus. Die Gäste waren durch Roland Sallai (24.) per Foulelfmeter in Führung gegangen, Verteidiger John Stones (37.) von Manchester City glich noch in der ersten Hälfte aus. Mit viel Ballbesitz, aber wenig grossen Chancen rannten die «Three Lions» in der Folge an, brachten Peter Gulacsi aber nicht mehr in Verlegenheit. England steht durch das Remis mit 15 Punkten an der Tabellenspitze, Ungarn wahrt mit 11 Punkten eine kleine Chance auf die Playoffs.

Video: England - Ungarn
Video: Shaws Kungfu-Einlage führt zu Penalty
Video: San Marino - Andorra

Gruppe A: Ronaldo mit Hattrick, Serbien siegt trotz Riesen-Patzer

Portugal – Luxemburg 5:0

13 Minuten waren in Faro gespielt, da durfte sich Cristiano Ronaldo bereits zum 2. Mal von seinen Mitspielern feiern lassen. Wie bereits in der 8. Minute hatte der portugiesische Superstar vom Punkt aus getroffen und den Favoriten damit früh auf die Siegesstrasse geführt. Bruno Fernandes erhöhte wenig später (18.) auf 3:0. Danach schalteten die Gastgeber einige Gänge zurück, ehe Joao Palhinha per Kopf in der 69. Minute auf 4:0 erhöhte. 4 Minuten vor Schluss war Cristiano Ronaldo mit seinem 3. Treffer für den Schlusspunkt verantwortlich.

00:26 Video Der frühe Doppelpack von Cristiano Ronaldo Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Serbien – Aserbaidschan 3:1

Auch im 2. Spiel der Gruppe A ertönte nach einer halben Stunde ein Penaltypfiff. Dusan Vlahovic verwertete sicher zur Führung für den Gastgeber. Der Fiorentina-Stürmer war es auch, der in der 52. Minute mit seinem 2. Treffer den späteren Heimsieg einleitete. Den 2. Penalty überliess er seinem Teamkollegen Dusan Tadic, der den 3:1-Endstand erzielte (83.). Die Szene des Spiels hatte sich jedoch in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ereignet: Nach einem uninspirierten Ausflug von Goalie Predrag Rajkovic gipfelte dessen Fehlpass im zwischenzeitlichen Ausgleich Aserbaidschans.

00:25 Video Serbischer Schlussmann schenkt Aserbaidschan den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Gruppe B: Schweden schmeichelhaft, Georgien gewinnt im Kosovo

Schweden – Griechenland 2:0

Angesichts der 1. Halbzeit war der 2:0-Heimsieg der Schweden über Griechenland äusserst schmeichelhaft. So hatten die Gäste etwa einen Abseits-Treffer sowie einen Pfosten- und Lattenschuss zu beklagen. Stattdessen war es an Emil Forsberg, nach einer Stunde (59.) per Penalty das Skore entgegen dem Spielverlauf zu eröffnen. Nun fanden die Schweden besser ins Spiel und prompt markierte Stürmer Alexander Isak 10 Minuten später den Endstand. Beim 2. Tor in Stockholm durfte sich nach einem langen Abschlag der schwedische Goalie Robin Olsen einen Assist notieren.

00:20 Video Schwedens Goalie Olsen steuert Assist bei Aus Sport-Clip vom 12.10.2021. abspielen

Kosovo – Georgien 1:2

Weniger stilsicher als sein schwedisches Pendant agierte Kosovo-Schlussmann Arijanet Muric. Nach 11 Minuten liess er einen Ball aus unerklärlichen Gründen wieder los. Sein katastrophaler Patzer stand am Ursprung der 1:2-Niederlage gegen Georgien. Zwar konnte das Team von Bernard Challandes mit dem Pausenpfiff vom Punkt aus ausgleichen, doch Georgien gelang kurz vor Schluss (82.) der zweite, siegbringende Treffer.