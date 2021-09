Gruppe J: DFB-Elf gelingt Wiedergutmachung

Deutschland - Armenien 6:0

Nach dem durchwachsenen Debüt von Neu-Bundestrainer Hansi Flick gegen Liechtenstein (2:0) waren die Deutschen gegen Tabellenführer Armenien auf Wiedergutmachung aus. In Stuttgart zeigte sich die umformierte Mannschaft von Beginn an engagiert. Serge Gnabry (6., 15.), Timo Werner (35.) und Marco Reus (44.) besorgten eine komfortable Halbzeitführung. Jonas Hoffmann (52.) legte kurz nach der Pause nach. In der Nachspielzeit (90.+1) traf noch Länderspiel-Debütant Karim Adeyemi zum 6:0. Die DFB-Elf hat damit die Tabellenführung in der Gruppe übernommen.

Gruppe E: Lukaku und Bale liefern

Belgien - Tschechien 3:0

Das Team von Trainer Roberto Martinez ging bereits früh durch Superstar Romelu Lukaku (8.) in Führung. Kurz vor der Pause traf der nächste Superstar. Eden Hazard besorgte das 2:0. Nach schöner Kombination erzielte Alexis Saelemaekers (65.) den letzten Treffer des Spiels. Mit dem klaren 3:0-Sieg setzt sich Belgien auf Platz 1 von Tschechien in der Tabelle ab.

Belarus - Wales 2:3

Dank eines Dreierpacks von Gareth Bale hat sich Wales den dritten Platz in der Gruppe E gesichert. Beim 3:2 in Belarus gab es insgesamt drei Penaltys. Zweimal verwandelte Bale, auf der Gegenseite traf Wital Lissakowitsch vom Punkt. Wales wahrt als Tabellendritter seine Chance auf die WM-Qualifikation.

Gruppe B: Spanier zeigen sich verbessert

Spanien – Georgien 4:0

Die Mannschaft von Luis Enrique stand vor dem Spiel gegen Georgien gehörig unter Druck. Nach der Niederlage gegen Schweden musste in Badajoz unbedingt ein Sieg her. Und der Favorit lieferte. Das 1:0 durch José Gaya (14.) fiel zwar nach abgefälschtem Schuss, war aber hoch verdient. In der Folge des Spiels sezierten die Spanier ihren Gegner auf altbekannte Art. Mit schnellen Pässen wurde die georgische Abwehr ein ums andere Mal in Bedrängnis gebracht. Nach weiteren Toren von Carlos Soler (25.), Ferran Torres (41.) und Pablo Sarabia (63.) stand es am Ende 4:0 für den Gastgeber. Spanien liegt in der Tabelle nun wieder vor Schweden.

Gruppe I: England tut sich lange schwer

England - Andorra 4:0

Gegen Andorra hat der EM-Zweite England erst in der Schlussphase den deutlichen Sieg eingetütet. Lange stand es im Wembley-Stadion «nur» 1:0 durch das Tor von Jesse Lingard (18. Minute). Erst nach 72 Minuten erhöhte der eingewechselte Harry Kane mit einem verwandelten Penalty. Wieder Lingard (78.) und Bukayo Saka (85.) stellten auf 4:0. England liegt nun auf Gruppenplatz 1, 5 Punkte vor Polen.

