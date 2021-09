Gruppe B: Spanien mit historischer Niederlage

Schweden – Spanien 2:1

Spanien legte in Schweden einen Traumstart hin: Bereits nach 4 Minuten konnte Carlos Soler eine Hereingabe zur Führung verwerten. Der Gastgeber hatte in Person von Alexander Isak aber die prompte Antwort bereit und traf – nur 64 Sekunden später – im Gegenzug zum 1:1. Für die Schweden kam es in der 2. Halbzeit gar noch besser, als Viktor Claesson (57.) das Spiel drehen konnte. Die 2:1-Niederlage bedeutete für die Iberer die 1. Niederlage in der WM-Qualifikation seit 28 Jahren.

Gruppe E: Lukaku-Doublette bei Belgien-Sieg

Estland – Belgien 2:5

Belgien geriet gegen Estland früh in Rückstand. Keine 2 Minuten waren in Tallinn gespielt, da traf Mattias Kait für die Balten. Die «Roten Teufel» konnten den Fehlstart durch Hans Vanaken (22.) und Romelu Lukaku (29.) noch vor der Pause korrigieren. Nach dem Seitenwechsel (52.) war es erneut Chelsea-Stürmer Lukaku, der für Belgien traf. Axel Witsel (65.) und Thomas Foket (76.) erhöhten später weiter für den Favoriten. Erik Sorga war mit dem Treffer zum 2:5 aus Sicht der Gastgeber für den letzten Höhepunkt des Abends verantwortlich.

Gruppe I: England besiegt Ungarn dank 2. Halbzeit

Ungarn – England 0:4

Eine Halbzeit lang konnte Ungarn gegen den EM-Zweiten die Null halten. Dann sorgten Raheem Sterling (55.), Harry Kane (63.) und Harry Maguire (69.) mit 3 Toren innert einer Viertelstunde für die Vorentscheidung. Declan Rice setzte mit einem Distanzschuss kurz vor Spielende (87.) den Schlusspunkt in der ungarischen Hauptstadt.

Gruppe J: Deutschland mit Pflichtsieg

Liechtenstein – Deutschland 0:2

86% Ballbesitz, 30 Schüsse und doch «nur» ein 2:0-Sieg beim Debüt von Trainer Hansi Flick. Fussballzwerg Liechtenstein wehrte sich in St. Gallen bis kurz vor der Pause erfolgreich gegen einen Rückstand, ehe die 41. Minute anbrach. Dann lancierte der 18-jährige Jamal Musiala nach einer schönen Einzelleistung Timo Werner, der Benjamin Büchel im Tor der Liechtensteiner bezwingen konnte. In der 2. Halbzeit ging die heroische Abwehrschlacht weiter. Deutschland drückte, sündigte aber bis auf einen Abschluss von Leroy Sané (77.) gleich mehrfach.

Moukoko mit Doublette bei U21-Debüt Box aufklappen Box zuklappen BVB-Youngster Youssoufa Moukoko ist weiter auf Rekordjagd. Beim Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft steuerte er 2 Treffer zum 6:0-Sieg in San Marino bei. Damit lief Moukoko als erster 16-Jähriger der Geschichte für die U21 auf und wurde durch seine Treffer (39./41.) auch zum jüngsten Torschützen des wichtigsten U-Teams.

Italien patzt, Nordirland siegreich

In der Schweizer Gruppe C wurden ebenfalls 2 Spiele ausgetragen. Dabei kam Europameister Italien gegen Bulgarien zuhause nicht über ein 1:1 hinaus, während Litauen Nordirland mit 1:4 unterlag.