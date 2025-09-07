Deutschland reagiert auf die Auftaktniederlage in der WM-Qualifikation und schlägt Nordirland zuhause mit 3:1.

Spanien fertigt die Türkei auswärts gleich mit 6:0 ab.

Memphis Depay trifft beim 3:2 gegen Litauen doppelt und ist neu alleiniger Rekordtorschütze von «Oranje».

Gruppe A: Deutschland wieder auf Kurs

Nach der 0:2-Niederlage zum Auftakt gegen die Slowakei am Donnerstag hat Deutschland wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Nordirland fuhr der Weltmeister von 2014 einen erduldeten 3:1-Sieg ein. DFB-Coach Julian Nagelsmann wechselte den Sieg nach einer Stunde in Person von Nadiem Amiri ein: Der Mainzer traf zunächst selbst (69.) und holte 3 Minuten später den Freistoss heraus, den Florian Wirtz zum 3:1 verwandelte. Im Parallelspiel gewann die Slowakei in Luxemburg dank eines Treffers des eingewechselten Tomas Rigo in der 90. Minute 1:0 und führt die Tabelle in der Gruppe A verlustpunktlos an.

Gruppe E: Spanien makellos

Spanien hat auch sein zweites Spiel in der Qualifikation zu null gewonnen. Dem 3:0 gegen Bulgarien liessen die Iberer am Sonntag eine 6:0-Gala gegen die Türkei folgen. In Konya avancierte Mikel Merino zur grossen Figur. Der Mittelfeldspieler von Arsenal traf gleich dreifach. Auch Pedri trug sich doppelt in die Torschützenliste ein. Der 22-Jährige eröffnete den Torreigen in der 6. Minute und traf nach rund einer Stunde zum Schlussstand.

Gruppe G: Depay neuer Rekordtorschütze

Memphis Depay hat die Niederlande in Litauen vor einer Blamage bewahrt und sich zum alleinigen Rekordtorschützen der «Elftal» gekürt. Der Stürmer erzielte beim mühsam erkämpften 3:2 in Kaunas seine Länderspieltreffer Nummer 51 und 52 und lässt damit die Ikone Robin van Persie (50) hinter sich. Die Niederlande hatten sich nach Depays erstem Treffer (11.) und dem Premierentor von Quinten Timber (33.) bereits auf dem Weg in einen gemütlichen Abend gewähnt. Doch Litauen schlug noch vor der Pause im Doppelpack zurück. Depay erzielte das verdiente 3:2 mit dem Kopf (63.). Punktgleich auf Platz 2 liegt Polen, das gegen Finnland einen 3:1-Heimsieg bejubelte.

Gruppe J: Belgien erfüllt die Pflicht

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause bog Belgien gegen Kasachstan auf die Siegerstrasse ein. Kevin de Bruyne traf in der 42. Minute herrlich in den Winkel, in der 44. Minute erhöhte Jérémy Doku auf 2:0. Das Duo traf auch nach der Pause noch je einmal. Trotz des lockeren 6:0-Siegs bleibt Belgien (mit einem Spiel weniger) einen Punkt hinter Nordmazedonien, das Liechtenstein mit 5:0 abfertigte.

WM-Qualifikation