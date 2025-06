Legende: Keine Gala, aber ein wichtiger Sieg Italien hat die ersten Punkte eingefahren. Keystone/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Italien kommt in der WM-Qualifikation gegen Moldau zu einem Pflichtsieg, während Spitzenreiter Norwegen seine weisse Weste wahrt.

Belgien verspielt gegen Wales einen 3:0-Vorsprung, in den Schlussminuten gelingt der Siegtreffer dann doch noch.

Kroatien feiert gegen die zuvor noch ungeschlagenen Tschechen ein Schützenfest.

Gruppe I: Italien verabschiedet Spalletti mit Sieg

Italien hat im zweiten Spiel der WM-Qualifikation den ersten Sieg gefeiert. In der Heimspielstätte von Sassuolo in der Reggio Emilia erledigte das Team des entlassenen Trainers Luciano Spalletti gegen Moldau die Pflicht und gewann mit 2:0. Spalletti war nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Norwegen (0:3) entlassen worden, die Partie am Montag war seine letzte als italienischer Nationaltrainer. Noch ist seine Nachfolge nicht geklärt. Für die Italiener traf Giacomo Raspadori 5 Minuten vor und Andrea Cambiaso 5 Minuten nach der Pause. Geleitet wurde die Partie vom Schweizer Urs Schnyder.

Passend zum Thema WM-Quali in Gefahr Nach 0:3-Klatsche: Spalletti muss bei Italien gehen

Spitzenreiter Norwegen wahrte derweil seine weisse Weste und gewann auch sein viertes Spiel. Beim 1:0-Sieg auswärts in Estland gelang Erling Haaland nach gut einer Stunde der Siegtreffer.

Gruppe J: Belgien mit Dusel gegen Wales

In Brüssel durften sich die Belgier über den ersten Sieg der Kampagne freuen, nachdem zum Auftakt nur ein 1:1 gegen Nordmazedonien herausgeschaut hatte. Nach 27 Minuten führte das Heimteam bereits mit 3:0, alles deutete auf einen lockeren Sieg hin. Denkste! Bis zur 69. Minute glichen die Waliser die Partie aus, unter anderem mit einem verwandelten Penalty, nachdem Belgien-Keeper Matz Sels nach einer Ecke den Gegner statt den Ball erwischt hatte. Nach einem wilden Schlagabtausch gelang Romelu Lukaku in der 80. Minute das vermeintliche 4:3. Weil der Ball im Spielaufbau im Seitenaus war, wurde der Treffer jedoch aberkannt. In der 88. Minute war es Kevin De Bruyne, der am zweiten Pfosten vergessen ging und dem Heimteam doch noch den Sieg sicherte.

Gruppe L: Kroatien zerzaust Tschechien

Mächtig etwas los war am Montagabend in Osijek, wo sich Kroatien in der zweiten Halbzeit gegen Tschechien in einen regelrechten Rausch spielte. Am Ende gewannen die Kroaten gleich mit 5:1, vier der fünf Tore fielen nach der Pause innert 13 Minuten, zwei davon per Penalty. Für die Tschechen war es im vierten Spiel die erste Niederlage.

Resultate