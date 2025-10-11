In der Gruppe F der WM-Qualifikation kommt Portugal trotz eines verschossenen Penaltys von Cristiano Ronaldo zu einem 1:0-Sieg gegen Irland.

Spanien erledigt in der Gruppe E gegen Georgien die Pflicht, zwischen Bulgarien und der Türkei fallen kuriose Tore.

In der Gruppe K erkämpft sich Albanien im Auswärtsspiel gegen Serbien einen knappen 1:0-Erfolg.

Gruppe F

Portugal – Irland 1:0

90 Minuten lang rannte Portugal gegen Irland vergebens an. Eine Chance nach der anderen vergaben die Portugiesen gegen tiefstehende und solidarisch verteidigende Iren. Erst mit Anbruch der siebenminütigen Nachspielzeit durfte das Heimteam dann doch noch jubeln. Ruben Neves köpfelte eine Flanke von Trincao zum hochverdienten 1:0 ins Netz. Bereits eine Viertelstunde zuvor hatte sich Portugal die goldene Chance auf die Führung geboten. Cristiano Ronaldo scheiterte mit seinem Penalty jedoch an Goalie Caoimhin Kelleher, der mit dem Fuss parierte – später beim Gegentor aber nicht die beste Figur machte.

Ungarn – Armenien 2:0

Ungarn ist dank einem knappen Heimsieg gegen Armenien der erste Verfolger Portugals. Daniel Lukacs hatte die Magyaren in der 56. Minute auf Vorlage des ehemaligen GC- und Servette-Spielers Bendeguz Bolla in Führung gebracht. Den Schlusspunkt setzte Zsombor Gruber dann in der Nachspielzeit. Nach drei von sechs Qualipartien liegt Ungarn auf dem 2. Rang, der zu den Playoffs berechtigen würde.

Gruppe E

Spanien – Georgien 2:0

Spanien hat gegen Georgien den Pflichtsieg eingefahren und steht nach 3 Partien beim Maximum von 9 Punkten. Die absolut dominanten Iberer konnten sich sogar den Luxus leisten, in Person von Ferran Torres einen Elfmeter zu verschiessen (29.). Für die Tore sorgten Yeremy Pino (24.) und Mikel Oyarzabal (64.). Spanien hatte zwischenzeitlich bis zu 80 Prozent Ballbesitz und liess bis zum Ende nur einen Schuss der Gäste zu.

Bulgarien – Türkei 1:6

7 fatale Minuten wurden den Bulgaren in der Partie gegen die Türkei zum Verhängnis. In der 49. Minute stand es noch 1:1, 7 Minuten später 1:4. Für das 1:2 war ein Bulgare selbst zuständig gewesen. Viktor Popov missglückte eine Klärungsaktion komplett, sein Ball flog in hohem Bogen über Keeper Dimitar Mitov ins eigene Tor. Bereits der Ausgleichstreffer der Bulgaren war kurios gefallen. Türkei-Verteidiger Zeki Celik rutschte im eigenen Strafraum erst aus und unmittelbar danach lenkte er einen Abschluss unhaltbar in den eigenen Kasten ab. Spätestens mit dem Treffer zum 5:1 machte er seinen Fehler aber wieder gut.

Gruppe K

Serbien – Albanien 0:1

Im emotional aufgeladenen Duell zwischen Serbien und Albanien gingen die Punkte an die Gäste. Ein Volley von Rey Manaj unmittelbar vor der Pause entschied die Partie zugunsten der Albaner. Serbien gelang es nicht, die offensive Überlegenheit in Tore umzumünzen. Wie schon im «Hinspiel» im Juni (0:0) blieben die Serben ohne Tor. Damit liegt Albanien bei einer Partie mehr 4 Punkte vor dem Rivalen auf Rang 2. Die noch makellosen Engländer an der Tabellenspitze hatten in dieser Runde spielfrei.

Lettland – Andorra 2:2

Andorra hat seinen ersten Punkt in der WM-Qualifikation einfahren können. Auswärts in Lettland kam der Aussenseiter dank einem späten Treffer noch zu einem 2:2-Remis. Die Schlussminuten überstand der Gast dann sogar in Unterzahl. Für Lettland rückt die ohnehin schon unwahrscheinliche WM-Qualifikation damit in weite Ferne.

Resultate