Gruppe A: Portugal vergibt 2-Tore-Vorsprung

Serbien - Portugal 2:2

Portugal reichten 2 Tore von Liverpools Diogo Jota nicht zum Sieg gegen Serbien. In der 2. Halbzeit machten Filip Kostic und Aleksandar Mitrovic mit seinem bereits 3. Tor in dieser Qualifikation den 0:2-Pausenrückstand wett. In der Nachspielzeit hätte Cristiano Ronaldo zum Matchwinner werden können. Er erzielte das vermeintliche 3:2, das aber nicht gegeben wurde, weil die Schiedsrichter davon ausgingen, dass der Ball nicht hinter der Torlinie war. Auf technische Hilfsmittel konnte das Gespann beim knappen Entscheid nicht zurückgreifen. Es gibt in der Qualifikation kein VAR. Ronaldo war ausser sich vor Wut.

Irland - Luxemburg 0:1

Irland hat in Dublin eine Blamage verkraften müssen. Das Heimteam unterlag Fussballzwerg Luxemburg mit 0:1. Das goldene Tor fiel erst kurz vor Schluss. In der 85. Minute traf Gerson Rodrigues zum vielumjubelten Siegtreffer.

Gruppe G: Niederlande und Türkei jubeln

Norwegen - Türkei 0:3

Die Türkei hat ihren Torhunger auch nach Norwegen mitgenommen. Nach den 4 Treffern gegen die Niederlande unter der Woche waren es in Skandinavien deren 3. Zum Matchwinner des EM-Gruppengegners der Schweiz avancierte Ozan Tufan mit einer Doublette (4./59.), Caglar Söyüncü war für das zwischenzeitliche 2:0 zuständig. Vor Anpfiff hatten die Norweger gegen Katar als WM-Gastgeber protestiert.

Niederlande - Lettland 2:0

Die Niederlande haben sich von der 2:4-Niederlage gegen die Türkei zum Qualifikations-Auftakt rehabilitiert. Vor 5000 Zuschauern bezwang «Oranje» in Amsterdam Lettland hochverdient mit 2:0. Steven Berghuis (32.) und Luuk de Jong (69.) reüssierten. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichterin Stephanie Frappart aus Frankreich, die als erste Frau weltweit ein Spiel der WM-Qualifikation der Männer pfiff. Wie die Norweger setzten auch die Niederländer ein Zeichen gegen die Menschenrechtszustände in Katar.

Montenegro - Gibraltar 4:1

Die Montenegriner haben auch das 2. Gruppenspiel siegreich gestaltet. Zuhause gegen Gibraltar lautete das Resultat 4:1. Es hätte noch deutlich höher ausfallen können, wies Montenegro doch 31 Abschlüsse auf.

Gruppe E: Häberlis Estland verliert erneut

Tschechien - Belgien 1:1

Keinen Sieger machten Tschechien und Belgien untereinander aus. Die beiden Nationen, die ihre ersten Gruppenpartien siegreich hatten gestalten können, trennten sich in Prag 1:1. Auf den Führungstreffer der Hausherren von Lukas Prodov (50.) antwortete Romelu Lukaku 10 Minuten später.

Belarus - Estland 4:2

Die von Thomas Häberli trainierten Esten mussten die 2. Niederlage im 2. Qualispiel hinnehmen. Nach dem 2:6 gegen Tschechien war für Estland auch in Belarus nichts zu holen. Häberli konnte der Partie aufgrund eines Corona-Falls im Staff erneut nicht auf der Trainerbank beiwohnen.