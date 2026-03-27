Für die Aussenseiter Neukaledonien und Suriname ist der Traum von der Fussball-Weltmeisterschaft geplatzt.

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Neukaledonien unterlag dem Favoriten Jamaika beim interkontinentalen Playoff-Turnier in Mexiko mit 0:1 und verpasste die erste WM-Teilnahme. Die 2000 Kilometer östlich von Australien gelegene Inselgruppe hatte auf ein WM-Wunder gehofft, doch Bailey Cadamarteri (18.) liess den Traum des Weltranglisten-150. in einer ereignisarmen Partie platzen.

Legende: Untröstlich Die neukaledonischen Spieler nach der Niederlage. Keystone/Francisco Guasco

Jamaika muss für die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft nach 1998 am Dienstag noch die Demokratische Republik Kongo schlagen.

Bolivien will Durststrecke beenden

Suriname um den Ex-Basler Jean-Paul Boëtius verspielte in Monterrey eine Führung und verlor gegen den Südamerika-Vertreter Bolivien mit 1:2.

Für die Bolivianer drehten Moises Paniagua (72.) und Miguelito (79., Foulelfmeter) die Partie, nachdem Liam van Gelderen (48.) die Hoffnungen von Suriname mit seinem Führungstreffer genährt hatte.

Bolivien wartet seit 1994 auf seine vierte WM-Teilnahme, dafür braucht es am Mittwoch einen weiteren Erfolg gegen den Irak.