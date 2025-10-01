Den nächsten Gegner der Schweiz in der WM-Quali hält ein Zwist zwischen Trainer Tomasson und Goalie Olsen auf Trab.

Legende: Keine Vertrauensbasis mehr Das Tischtuch zwischen Jon Dahl Tomasson und Robin Olsen ist zerschnitten. imago images/Bildbyran

Der Start in die WM-Qualifikation ist Schweden im September gründlich misslungen. Zunächst gab es gegen Slowenien nur ein Unentschieden, danach blamierten sich die Skandinavier beim 0:2 im Kosovo.

Vor dem Kräftemessen mit der Schweiz am Freitag in einer Woche in Solna wird es um den vielgescholtenen Trainer Jon Dahl Tomasson und sein Team nicht ruhiger. Im Gegenteil.

Am Montag teilte Tomasson dem nominellen Stammgoalie Robin Olsen telefonisch mit, dass er gegen die Schweiz nicht in der Startelf stehen wird. Der 35-Jährige hatte gegen Slowenien einen Gegentreffer verschuldet.

Olsen, der nach Stationen in Italien und England (zuletzt Aston Villa) seit dieser Saison wieder in der Heimat bei Malmö spielt, erklärte darauf seinen Rücktritt aus dem Nationalteam – und trat gegen Tomasson nach. Er habe schon länger das Gefühl gehabt, dass der Däne ihn nicht im Team haben wolle. «Ich möchte nicht unter ihm arbeiten.»

Die Reaktion Tomassons folgte prompt: Olsen lasse das Team im Stich, meinte er an einer Pressekonferenz am Mittwoch: «Das ist enttäuschend.»

WM-Qualifikation