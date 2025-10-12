Auf dem Rückflug vom WM-Qualispiel gegen Lesotho kommt es für die «Super Eagles» zu einem unangenehmen Zwischenfall in Angola. Inzwischen ist Nigerias Fussballteam sicher zurück.

Legende: Kam mit dem Schrecken davon Victor Osimhen und seine nigerianischen Teamkollegen. IMAGO Images/Middle East Images

Schock für die nigerianische Nationalmannschaft: Auf der Rückreise vom WM-Qualispiel gegen Lesotho mussten die «Super Eagles» wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden. Der Vorfall passierte nach einem routinemässigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, sodass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

Showdown am Dienstag

Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschliessende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilte der Verband NFF mit.

Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag im südafrikanischen Polokwane gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Teilnahme gewahrt. Mit 14 Punkten liegt der 3-fache Afrikameister nur 3 Zähler hinter Benin mit dem ehemaligen YB-Trainer Gernot Rohr. Zweiter ist Südafrika (15).