4 Niederlagen nach 8 Spieltagen: So schlecht ist Brasilien noch nie in eine WM-Qualifikation gestartet.

Brasilien in der Krise – und was macht eigentlich Neymar?

WM in Gefahr?

Legende: Zurzeit nur als Zuschauer an Brasiliens WM-Quali-Spielen Neymar. imago images/ZUMA Press Wire

Es ist Fussball-WM, und Brasilien schaut nur tatenlos zu? Eigentlich undenkbar, verpasste der Rekordweltmeister doch noch nie eine Endrunde. Aber nach dem 0:1 in Paraguay, der bereits 4. Niederlage im 8. Qualispiel zur WM 2026, ist das Schreckensszenario nicht mehr auszuschliessen.

«Alles, was man jetzt sagen könnte, wären blosse Ausreden, Worte ohne Wert. Die Spiele zu gewinnen, das wäre jetzt die beste Antwort», sagte Innenverteidiger Marquinhos.

Brasilien wäre aktuell als 5. in der Tabelle als einer von 6 direkt qualifizierten Südamerikanern an der WM dabei. Doch Venezuela (punktgleich), Paraguay und Bolivien (1 Zähler Rückstand) liegen in Schlagdistanz.

Aufbaugegner in Sicht

Der mögliche Retter Neymar scheint wie eine Fata Morgana in weiter Ferne. Denn der 32-Jährige trainiert 11 Monate nach seiner schweren Knieverletzung beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal immer noch nicht mit dem Ball.

00:30 Video Archiv: Neymar mit Kreuzbandriss lange out Aus Sport-Clip vom 19.10.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Immerhin steht beim nächsten Doppelspieltag Mitte Oktober gegen den Vorletzten Chile und das noch sieglose Schlusslicht Peru ein Aufbauprogramm an.