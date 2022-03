Portugal hat sich nicht von Italien-Bezwinger Nordmazedonien stoppen lassen und reist dank dem 2:0 auf den letzten Drücker an die WM.

Im anderen Playoff-Spiel setzt sich Polen gegen Schweden ebenfalls mit 2:0 durch.

Alles zu den WM-Quali-Entscheidungen in Afrika finden Sie hier.

Vor wenigen Tagen hatte Nordmazedonien die Italiener in einen tiefen Schock versetzt und ihnen in den WM-Playoffs die Qualifikation für Katar weggeschnappt. Die Portugiesen, die nun in den finalen Playoff-Spielen aufs Balkan-Land trafen, waren also gewarnt.

Doch Cristiano Ronaldo und Co. liessen sich vom Italien-Schreck nicht beirren: Obwohl Nordmazedonien zu Beginn noch gut mithalten konnte, drehte Portugal auf und schnappte sich dank zwei Toren von Bruno Fernandes (32./65.) letztlich verdient das Ticket für die WM.

Die Portugiesen setzten damit eine eindrucksvolle Serie fort: Seit 1998 hat das Team keine WM oder EM mehr verpasst.

Ibrahimovic verpasst WM

Im Duell zwischen Polen und Schweden behielt ebenfalls das Heimteam die Oberhand. Robert Lewandowski per Penalty (49.) und Piotr Zielinski (73.) sicherten den Polen den Sieg gegen die Nordländer, bei denen Zlatan Ibrahimovic erst in der 80. Minute eingewechselt wurde.

02:26 Video Zusammenfassung Polen – Schweden Aus Sport-Clip vom 30.03.2022. abspielen

Der schwedische Stürmerstar wird den Grossevent nach seinem Nati-Comeback damit verpassen, dagegen reist sein Gegenüber Lewandowski erneut an die WM. Die Polen nehmen in Katar zum 2. Mal in Folge und insgesamt zum 9. Mal an einer WM teil.

Katar 22: Die qualifizierten Teams Box aufklappen Box zuklappen Europa (12/13): Schweiz, Dänemark, Deutschland, Belgien, Frankreich, Kroatien, Serbien, Spanien, England, Niederlande, Polen, Portugal.

Asien (5/5,5): Katar (Gastgeber), Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien.

Südamerika (4/4,5): Brasilien, Argentinien, Uruguay, Ecuador.

Afrika (5/5): Ghana, Marokko, Senegal, Tunesien, Kamerun.

Nord-, Mittelamerika und Karibik (1/3,5): Kanada.

Ozeanien (0/0,5) Asien und Südamerika (Peru) machen im Juni in Katar in einem interkontinentalen Duell einen weiteren Teilnehmer aus. Selbiges gilt für die CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) und Ozeanien.