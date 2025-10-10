Gabun hat sich in einer wilden Partie die Chance auf die WM-Endrunde erhalten. Hauptakteur: Pierre-Emerick Aubameyang.

Legende: Schleicht vom Platz Pierre-Emerick Aubameyang. X/@InstantFoot

Er hätte der unbestrittene Mann des Spiels sein können: Der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang traf in der WM-Qualifikation auswärts in Gambia zum 1:0, 2:1, 3:3 und zum entscheidenden 4:3. Es war erst der zweite Viererpack in der Karriere des 36-Jährigen: Im November 2016 war ihm gleiches im Dortmund-Dress beim 5:2 gegen den HSV gelungen.

Auch diesmal führten seine 4 Tore zum Sieg – diesmal allerdings mit einem faden Beigeschmack. Kurz nach seinem vierten Treffer wurde Aubameyang zum ersten Mal verwarnt. 7 Minuten später flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Er wird damit auch das abschliessende Spiel der WM-Quali zuhause gegen Burundi verpassen.

Chance auf Endrunde intakt

Gabun belegt in seiner Gruppe weiter Rang 2 mit einem Rückstand von 1 Punkt auf die Elfenbeinküste, die 7:0 beim punktlosen Schlusslicht Seychellen gewann. Die 9 afrikanischen Gruppensieger sind direkt qualifiziert, die 4 besten Gruppen-Zweiten können sich noch für die WM-Playoffs im März qualifizieren.