Deutschland darf sich in der WM-Quali keinen Ausrutscher mehr erlauben – schon gar nicht gegen Luxemburg.

Deutschland unter Druck: Selbst ein Sieg könnte zu wenig sein

Legende: Muss liefern Julian Nagelsmann und die DFB-Elf stehen unter Druck. imago images/osnapix

Fussball-Deutschland zittert: Erstmals droht der vierfache Weltmeister eine WM auf sportlichem Weg zu verpassen. Trainer Julian Nagelsmann hat sich deshalb seine öffentlichen Träumereien vom 5. Stern verboten und vor dem Spiel am Freitag gegen Luxemburg an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Sinsheim irdische Dinge in den Blick genommen: «Zwei Siege – das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen.»

Dabei geht es auch um die Tordifferenz, die bei Punktgleichheit entscheidend wäre. Auch da liegt Deutschland (3:3) gegenüber der Slowakei (3:0) aktuell im Hintertreffen. Es sind also Treffer gefordert.

Luxemburg mit dem ehemaligen Bundesliga- und GC-Profi Jeff Strasser als Trainer hofft derweil auf einen Coup. In der letzten EM-Quali nach Siegen gegen Bosnien und Island erst in den Playoffs an Georgien gescheitert, will die «goldene Generation» dem Favoriten ein Bein stellen. Das soll mit 6 in Deutschland tätigen Nationalspielern und Mittelfeld-Star Leandro Barreiro von Benfica Lissabon gelingen.

