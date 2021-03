Legende: Verpasst wichtige Spiele mit der Nati und dem Klub Polens Robert Lewandowski. Reuters

Polen: Lewandowski länger out als angenommen

Robert Lewandowski fällt länger aus als zunächst angenommen. Der polnische Stürmer von Bayern München zog sich am Sonntag mit der Nationalmannschaft gegen Andorra eine Bänderdehnung im Knie zu, die rund vier Wochen Pause fordert. Zunächst war von einem Ausfall von wenigen Tagen die Rede gewesen. Der Weltfussballer wird damit nicht nur die WM-Quali-Partie gegen England, sondern auch das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Leipzig sowie die Viertelfinals in der Champions League gegen Paris SG verpassen. Polen muss gegen England zudem auf Mittelfeldspieler Grzegorz Krychowiak (Lokomotive Moskau) und Verteidiger Kamil Piatkowski (Rakow Czestochowa) verzichten.

Italien: Verratti und Florenzi fehlen

Italien muss in der WM-Quali am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen Litauen ohne Marco Verratti auskommen. Der Mittelfeldspieler leidet an einer Oberschenkelverletzung. Ebenfalls nicht dabei ist Verteidiger Alessandro Florenzi, der wie Verratti bei PSG spielt. Florenzi machte Ermüdungszustände geltend. Das Duo reiste zurück nach Paris.