Portugal ist dank einer 9:1-Gala gegen Armenien an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei.

Das bereits qualifizierte England lässt auch im 8. und letzten Spiel keinen Gegentreffer zu.

Die Ukraine und Irland sind weitere Playoff-Teilnehmer.

Nach dem 0:2-Ausrutscher am Donnerstag gegen Irland galt es für Portugal im Kampf um die direkte Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im abschliessenden Heimspiel gegen Armenien noch einmal ernst.

Auch ohne den nach seinem Ellbogenschlag gesperrten Cristiano Ronaldo liess das Team von Trainer Roberto Martinez in Porto keine Zweifel mehr aufkommen. Beim überdeutlichen 9:1 gegen den bemitleidenswerten Aussenseiter zeigten sich vor allem Routinier Bruno Fernandes und das 21-jährige Supertalent Joao Neves in bester Torlaune. Beide erzielten drei Tore, wobei Fernandes zweimal vom Punkt erfolgreich war. Neves glänzte unter anderem mit einem direkt verwandelten Freistoss zum 4:1. Die Niederlage hätte für die Armenier noch höher ausfallen können. Portugal ging teilweise fahrlässig mit weiteren Chancen um.

Irland fängt Ungarn dramatisch ab

Hinter den Portugiesen, die zum 7. Mal in Folge an der WM dabei sind, zog Irland auf Kosten Ungarns buchstäblich auf den letzten Drücker in die Playoffs ein. Im Direktduell in Budapest gelang Troy Parrott in der 96. Minute der 3:2-Siegtreffer. Der Stürmer zeichnete auch für die anderen beiden irischen Treffer verantwortlich. Bis zur 80. Minute hatte Ungarn noch 2:1 geführt.

Ebenfalls einen Platz in den Playoffs hat die Ukraine auf sicher. In Warschau siegten die Osteuropäer gegen den direkten Konkurrenten Island 2:0. Frankreich, das bereits als Sieger der Gruppe D feststand, schlug Aserbaidschan im Kehraus-Spiel ohne den verletzten Kylian Mbappé 3:1.

England mit blütenweisser Weste

In der Gruppe K waren bereits vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Bei England stellte sich noch die Frage, ob man die Quali ohne Punktverlust und Gegentor beenden würde. Das 2:0 auswärts gegen Playoff-Teilnehmer Albanien lieferte die Antwort: ja. Harry Kane erzielte beide Treffer, die «Three Lions» weisen am Schluss ein Torverhältnis von 22:0 aus. Es ist die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft mit mindestens 6 Spielen in der Geschichte.

WM-Qualifikation