Der Inselstaat mit nicht einmal einer halben Million Einwohner qualifiziert sich erstmals überhaupt für eine WM-Endrunde.

Legende: Kein Halten mehr Die Kap Verde fährt erstmals an eine WM. Keystone/EPA/LEGNAN KOULA/Archiv

Die kleine Inselrepublik Kap Verde hat sich ihren grossen Traum erfüllt und erstmals das WM-Ticket gelöst. Die «Blauhaie» sicherten sich am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0 gegen Schlusslicht Eswatini den Gruppensieg und liessen dem fünffachen Afrikameister Kamerun nur Rang 2 und die Hoffnung auf die Playoffs.

Dailon Livramento (48.) brach den Bann für Kap Verde im Nationalstadion von Praia. Der gebürtige Niederländer hatte bereits zum 1:0 gegen Kamerun im September getroffen. Willy Semedo, in Frankreich geboren, erhöhte wenig später auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte der 37-jährige Stopira in der Nachspielzeit.

Nach Island der kleinste WM-Teilnehmer

Mit 490'000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer 2 nach Island (330'000). Fern der 9 bewohnten Inseln im Atlantik leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als in der ehemaligen portugiesischen Kolonie selbst. Auch gut die Hälfte der Nationalspieler wurde in einem anderen Land geboren.