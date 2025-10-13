 Zum Inhalt springen

WM-Qualifikation Afrika Kap Verde erfüllt sich den WM-Traum

Der Inselstaat mit nicht einmal einer halben Million Einwohner qualifiziert sich erstmals überhaupt für eine WM-Endrunde.

13.10.2025, 20:06

Jubelnde Spieler der Kap Verde.
Legende: Kein Halten mehr Die Kap Verde fährt erstmals an eine WM. Keystone/EPA/LEGNAN KOULA/Archiv

Die kleine Inselrepublik Kap Verde hat sich ihren grossen Traum erfüllt und erstmals das WM-Ticket gelöst. Die «Blauhaie» sicherten sich am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0 gegen Schlusslicht Eswatini den Gruppensieg und liessen dem fünffachen Afrikameister Kamerun nur Rang 2 und die Hoffnung auf die Playoffs.

Dailon Livramento (48.) brach den Bann für Kap Verde im Nationalstadion von Praia. Der gebürtige Niederländer hatte bereits zum 1:0 gegen Kamerun im September getroffen. Willy Semedo, in Frankreich geboren, erhöhte wenig später auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte der 37-jährige Stopira in der Nachspielzeit.

Nach Island der kleinste WM-Teilnehmer

Mit 490'000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer 2 nach Island (330'000). Fern der 9 bewohnten Inseln im Atlantik leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als in der ehemaligen portugiesischen Kolonie selbst. Auch gut die Hälfte der Nationalspieler wurde in einem anderen Land geboren.

