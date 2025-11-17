Timothy Fayulu glänzt im Penaltyschiessen, Meschack Elia als Torschütze: Die DR Kongo bleibt im Rennen um die WM.

Legende: Lässt sich von den Fans feiern Timothy Fayulu (rechts). EPA/JALAL MORCHIDI

Der vom FC Sion nach Armenien ausgeliehene Torhüter Timothy Fayulu hat in der WM-Qualifikation im Team der Demokratischen Republik Kongo für Aufsehen gesorgt. Er parierte gegen Nigeria im Penaltyschiessen zwei Versuche und avancierte so zum Matchwinner. Der 26-Jährige war erst fürs Penaltyschiessen eingewechselt worden.

Der langjährige YB-Angreifer Meschack Elia, der im September zum türkischen Erstligisten Alanyaspor wechselte, traf nach einer guten halben Stunde zum 1:1 für die Kongolesen. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende der Verlängerung. Dank dem Sieg hält sich die DR Kongo die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 52 Jahren offen. Um beim Turnier in dabei zu sein, muss die Mannschaft im März die interkontinentalen Playoffs in Mexiko überstehen.

Der in Genf geborene Fayulu war in den letzten zwei Saisons die Nummer 1 beim FC Sion, verlor den Stammplatz in diesem Sommer aber an Neuzugang Anthony Racioppi. Fayulu war einst auch im Kader der Schweizer U21-Nationalmannschaft, kam aber nie zum Einsatz.