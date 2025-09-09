England gibt sich in der WM-Qualifikation in Serbien keine Blösse und gewinnt 5:0.

Frankreich tut sich zu Hause gegen Island äusserst schwer, gewinnt letztlich aber doch 2:1.

Norwegen kennt mit Moldau keine Gnade und gewinnt 11:1.

Gruppe K: England in Serbien ungefährdet

England hat den Kritikern im eigenen Land vorerst das Futter genommen. Im Marakana von Belgrad banden die «Three Lions» Verfolger Serbien mit einem diskussionslosen 5:0 weiter zurück. Das Team von Thomas Tuchel musste spielerisch zwar erneut nicht zur Hochform auflaufen, zeigte sich aber von seiner effizienten Seite. Torjäger Harry Kane per Kopf nach einem Eckball und Noni Madueke mit seinem ersten Länderspiel-Tor brachten England mit zwei Längen in Front (33./36.). In der zweiten Halbzeit machte Ezri Konsa nach einem Fehler von Serbiens Goalie Djordje Petrovic den Deckel drauf (52.). Marc Guéhi und Marcus Rashford (Penalty) reihten sich ebenfalls noch unter die Torschützen. Serbien hat (mit einem Spiel in der Hinterhand) neu 8 Zähler Rückstand auf den unangefochtenen Leader von der Insel.

Gruppe D: Frankreich zittert gegen Island

Fast hätte Island einen Punkt aus dem Parc des Princes von Paris entführt. Andri Gudjohnsen, Sohn des legendären Stürmers Eidur, jubelte in der 88. Minute über seinen zweiten Treffer des Abends und den 2:2-Ausgleich. Nach VAR-Konsultation wurde das Tor aber wegen eines vorangegangenen Fouls zu Recht wieder einkassiert. So kam Frankreich, das ab der 68. Minute und der roten Karte gegen Aurélien Tchouaméni nur noch zu zehnt agierte, doch noch zum schmeichelhaften Sieg. Kylian Mbappé traf vor der Pause vom Punkt zum 1:1 und bereitete das 2:1 durch Bradley Barcola vor, nachdem die isländische Defensive beim Stellen der Offsidefalle naiv agiert hatte. Michael Olise hatte Gudjohnsen das 1:0 mit einem haarsträubenden Fehlpass im eigenen Strafraum ermöglicht.

Gruppe F: Portugal zieht Kopf aus der Schlinge

Portugal hat im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. In Budapest stiessen die Lusitaner beim 3:2 aber auf ziemlich viel Gegenwehr. Barnabas Varga brachte die Ungarn in der 21. Minute nicht unverdient in Führung. Bernardo Silva gelang allerdings noch vor der Pause der Ausgleich (36.). Cristiano Ronaldo, der bereits beim 5:0 gegen Armenien doppelt getroffen hatte, besorgte per Handspenalty das 2:1 (58.). Varga mit seinem zweiten Tor liess Ungarns Hoffnung auf einen Punktgewinn noch einmal aufleben (84.). Nur zwei Minuten später schoss Joao Cancelo die Gäste aber doch noch zum 3:2-Erfolg.

Gruppe H: Österreich in Bosnien erfolgreich

Einen wichtigen Sieg feierte Österreich. Das Team von Ralf Rangnick setzte sich im Duell der beiden verlustpunktlosen Teams der Gruppe H mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina durch. Mit BVB-Offensivmann Marcel Sabitzer (49.) und Bayerns Konrad Laimer (65.) trafen zwei Akteure aus der deutschen Bundesliga. Dazwischen glich Altmeister Edin Dzeko für Bosnien-Herzegowina aus (50.).

WM-Qualifikation