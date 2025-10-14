Katar hat sich erstmals auf sportlichem Weg das Ticket für eine Fussball-WM gesichert.

Legende: An der WM 2026 mit von der Partie Die Katari. REUTERS/Ibraheem Al Omari

Der Gastgeber der Endrunde 2022 schlug im heimischen Ar-Rayyan die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 und löste als Sieger einer Dreiergruppe das Ticket für das Turnier 2026. Der in Algerien geborene Boualem Khoukhi (49.) und der in Portugal geborene Pedro Correia (74.) sorgten nach der Pause für die zunächst beruhigende 2:0-Führung.

Nach der roten Karte gegen Tarek Salman (89.) schöpften die Gäste in Überzahl durch das Tor von Sultan Adil (90.+8) noch einmal Hoffnung, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Den Emiraten hätte ein Remis gereicht, um erstmals seit der WM-Premiere 1990 eine Endrunde zu erreichen.

Das Team des rumänischen Trainers Cosmin Olaroiu kämpft stattdessen in der fünften Runde der Asien-Qualifikation (13./18. November) gegen Saudi-Arabien oder den Irak um einen Platz im WM-Playoff-Turnier, das im März 2026 ausgetragen wird.