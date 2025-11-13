Nach dem 4:1 gegen Estland stehen die Skandinavier so gut wie sicher als nächster WM-Teilnehmer fest.

Legende: Fahren den nächsten Sieg ein Die Norweger um Superstar Erling Haaland. IMAGO / NTB

Nur noch ein Fussballwunder Italiens steht noch zwischen Norwegen und der erstmaligen WM-Teilnahme seit 1998. Die Skandinavier gewannen auch ihr 7. Qualifikationsspiel und führen die Tabelle in der Gruppe I mit sechs Punkten Vorsprung an. Italien könnte am späteren Abend (20:45 Uhr gegen Moldau) zwar wieder auf drei Punkte herankommen, hat derzeit aber ein um 19 Treffer schlechteres Torverhältnis als Norwegen.

Die Truppe um Superstar Erling Haaland benötigte am Donnerstag gegen Estland 45 Minuten Anlaufzeit, ehe der Abwehrriegel des Gegners geknackt werden konnte. Mit vier Toren innerhalb von 12 Minuten sorgte das Heimteam in Oslo nach der Pause schnell für klare Verhältnisse.

Alexander Sörloth brach den Bann und köpfelte gleich doppelt ein (50./52.). Danach war die Reihe wenig überraschend an Haaland. Der City-Stürmer war zunächst per Kopf (56.) und kurz darauf mit einer Direktabnahme erfolgreich (62.). Haaland steht damit bereits bei 14 (!) Toren in der laufenden Qualifikation. Zu mehr als dem Anschlusstreffer (64.) reichte es Estland nicht mehr.

WM-Qualifikation