Der Karibikstaat Curaçao ist seinem historischen Debüt bei einer Fussball-WM einen entscheidenden Schritt nähergekommen.

Für Curaçao wird der Traum von der WM-Premiere immer realistischer. Das Team des früheren niederländischen Bondscoaches Dick Advocaat feierte einen 7:0-Kantersieg gegen Bermuda und geht nun als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppe B der CONCACAF-Qualifikation.

Livano Comenencia vom FC Zürich kam im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und wurde beim Stand von 5:0 in der 65. Minute ausgewechselt. Curaçao könnte das kleinste Land werden, das je an einer WM-Endrunde teilgenommen hat.

Legende: Nun sogar Tabellenführer Curaçao hat die WM-Premiere vor Augen. imago images/Troy Taormina

Jamaika braucht Sieg

Am kommenden Dienstag geht es in das entscheidende Duell gegen Verfolger Jamaika. Die «Reggae Boyz» kamen gegen Trinidad und Tobago nicht über ein 1:1 hinaus und stehen nun in der Tabelle hinter Curaçao. Jamaika hofft auf die zweite WM-Teilnahme seit 1998 und benötigt dafür einen Sieg.

In Gruppe A kommt es am letzten Spieltag zu einem Fernduell zwischen dem punktgleichen Suriname und Panama. Beim 4:0-Sieg von Suriname gegen El Salvador war Jahnoah Markelo, Teamkollege von Comenencia beim FCZ, nur Ersatz.