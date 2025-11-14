Dank einem 2:1 gegen die Färöer ist Kroatien an der WM 2026 mit dabei. Deutschland müht sich in Luxemburg ab, die Niederlande müssen noch auf das Ticket warten.

Kroatien hat als drittes europäisches Team das WM-Ticket gelöst. Gegen die Färöer-Inseln siegte der WM-Zweite von 2018 nach Rückstand mit 3:1 und ist damit in der Gruppe L nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Josko Gvardiol, Petar Musa und Nikola Vlasic schossen die Kroaten an die Endrunde. Gleichzeitig steht damit fest, dass Tschechien an den Playoffs teilnehmen wird.

Noch nicht sicher qualifiziert ist Deutschland. Das DFB-Team mühte sich auswärts gegen aufsässige Luxemburger lange ab. Nick Woltemade sorgte mit einem Doppelpack nach der Pause dann doch noch für den Sieg des Favoriten. Am Montag machen Deutschland und die Slowakei (1:0 gegen Nordirland) im Duell den direkten WM-Teilnehmer unter sich aus.

Niederlande noch nicht durch

Noch nicht fix am Turnier 2026 dabei sind die Niederlande. Auswärts gegen Polen holte die «Elftal» zwar ein 1:1 und hielt die Tabellenführung, rechnerisch ist sie aber noch nicht durch. Ein Punkt am Montag gegen Litauen reicht, und «Oranje» kann die Flüge buchen.

