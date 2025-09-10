Bolivien schlägt Brasilien am letzten Spieltag der WM-Qualifikation mit 1:0 und kann weiter von einer WM-Teilnahme träumen.

Legende: Schoss Bolivien in die Barrage Miguelito. REUTERS/Claudia Morales

Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4000 Metern über Meer in El Alto markierte Miguelito im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 den einzigen Treffer.

Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang 7 an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hatte und im Parallelspiel zuhause gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung spektakulär 3:6 verlor. Damit fällt Venezuela auf Platz 8 zurück, verpasst die Playoffs und damit auch die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme. Bolivien hingegen nimmt an den interkontinentalen Playoffs im kommenden März in Nordamerika teil, wo 6 Teams in einem K.-o.-Turnier um 2 verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil.

Diese Teams stehen bereits an der WM Box aufklappen Box zuklappen Argentinien, Australien, Brasilien, Ecuador, Iran, Japan, Jordanien, Kanada (Gastgeber), Kolumbien, Marokko, Mexiko (Gastgeber), Neuseeland, Paraguay, Südkorea, Tunesien, Uruguay, USA (Gastgeber), Usbekistan.

Ohne Lionel Messi verlor Argentinien am letzten Spieltag gegen Ecuador 0:1, bleibt aber Gruppensieger vor Ecuador (2.), Kolumbien (3.) und Uruguay (4.). Brasilien beendet die Qualifikation auf Platz 5 vor Paraguay.

WM-Qualifikation in Südamerika