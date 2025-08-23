Legende: Abwehrchefin und Torschützin in Personalunion Jana Vojtekova (rechts). Keystone/Urs Flüeler

Basel gewinnt zum Auftakt der neuen Saison in der Women's Super League im St. Jakob-Park gegen Aarau 2:0.

Siege feiern auch Servette Chênois und GC, während Meister YB Punkte liegen lässt.

Die Frauen des FC Basel haben die neue Meisterschaft mit einem Sieg lanciert. Gegen Aarau wurden die Baslerinnen ihrer Favoritenrolle beim 2:0 zuhause gerecht und liessen sich die ersten drei Punkte aufs Konto gutschreiben.

Die Entscheidung zugunsten der dominanten Baslerinnen führte Lia Kamber in der 85. Minute herbei. Nach einer ungenügenden Abwehr der ansonsten tadellosen Aarauer Torfrau Lorena Barth schob sie den Ball von der Strafraumgrenze zum 2:0-Endstand in die linke untere Ecke und liess die Mehrzahl der 5348 Fans im St. Jakob-Park jubeln. Mehr Zuschauende waren bei einem FCB-Heimspiel der Frauen noch nie zugegen.

Vojtekova krönt Comeback mit Tor

Bereits nach einer Viertelstunde waren die Baslerinnen in Führung gegangen. Der Aarauer Verteidigerin Michelle Stierli prallte der Ball nach einem Schuss im Strafraum an den Arm, Schiedsrichterin Leonora Ismaili entschied auf Penalty. Die Ausführung war Chefsache: FCB-Captain Jana Vojtekova übernahm die Verantwortung und traf aus elf Metern kompromisslos ins Lattenkreuz.

Die Slowakin feierte ein Comeback nach Mass, nachdem sie in der letzten Spielzeit wegen einer langwierigen Verletzung nur drei Super-League-Partien hatte absolvieren können.

YB nur mit Remis

Meister YB gelang der Start nicht nach Mass. Die Bernerinnen liessen beim 1:1 in St. Gallen Federn. Die Ostschweizerinnen gingen im Espenmoos nach einem Ballverlust von Laura Frey in der 36. Minute durch Yael Aeberhard in Führung. YB-Captain Stephanie Waeber traf nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich (50.).

Servette Chênois, das in der Sommerpause mit vielen neuen Spielerinnen aufgerüstet hat, liess in Luzern die Muskeln spielen und siegte gleich mit 4:0. Mit der Italienerin Gloria Marinelli und der Spanierin Ascension Martinez reihten sich zwei der Neuzugänge bereits unter die Torschützinnen. GC, Playoff-Finalist der letzten Saison, kam zuhause gegen Rapperswil-Jona zu einem 2:0.

