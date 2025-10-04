Servette gibt sich gegen die Thunerinnen keine Blösse. Aarau verspielt gegen Rapperswil-Jona den sicher geglaubten Sieg.

Legende: Kamen gegen Thun fast nicht aus dem Jubeln hinaus Servette-Spielerinnen, hier nach dem 3:0. SRF

Leader Servette blieb in der 7. Runde der Women's Super League zum 6. Mal ohne Gegentor. Beim 4:0 gegen das noch punktlose Thun hatte Magdalena Sobal die Genferinnen früh (3.) in Führung gebracht. Bis zur 57. Minute hielten sich die Thunerinnen wacker, ehe Liga-Topskorerin Anna Maria Simonsson erhöhte. Gloria Marinellis Doublette (72./89.) sorgte für das letztlich klare 4:0.

Aarau verspielt sicher geglaubten Sieg

Die Aarauerinnen steuerten nach Vanesa Hotis 1:0 (71.) gegen Tabellennachbar Rapperswil-Jona vom Punkt auf den ersten Vollerfolg der laufenden Saison zu. Bis in die Nachspielzeit und Celia Hofers Lapsus. Ein Rückpass der Innenverteidigerin war viel zu kurz, Naika Mayor zog davon und behielt alleine vor Serena Poplesch die Nerven.

Im strömenden Regen von Wil brachte Mara Tauriello die Baslerinnen früh (17.) in Front. Nach Jana Brunners 1:1 in der 57. Minute fielen keine weiteren Tore mehr. Die Punkteteilung hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter. Die Lücke zu GC und Leader Servette öffnet sich.

Women's Super League