Die Genferinnen fahren in der Women's Super League den nächsten Vollerfolg ein. Ihnen reicht ein YB-Eigentor.

Legende: Behaupteten sich knapp, aber verdient Die Genferinnen mit Benedicte Simon (rechts). Freshfocus/Pascal Müller

Die Tabellenführerinnen von Servette Chênois haben den nächsten Dreier eingetütet. Sie rangen vor Heimpublikum YB mit 1:0 nieder und feierten den 10. Sieg im 12. Spiel, den 3. in Folge. Der Vorsprung auf die Meisterinnen aus Bern (Rang 3) beträgt nun 9 Punkte.

Das goldene Tor war in der 27. Minute gefallen. Servette-Captain Daina Bourma schlug einen Freistoss in den Strafraum, YB-Verteidigerin Wibke Meister verlängerte unglücklich per Kopf ins eigene Gehäuse.

Der Sieg für die insgesamt torgefährlicheren Genferinnen ging in Ordnung. In der 59. Minute war ihnen ein zweiter Treffer durch Magdalena Sobal wegen Abseits aberkannt worden. Eine Viertelstunde später scheiterte die auffällige Französin Bourma an der stark reagierenden YB-Torfrau Jara Ackermann.

Women's Super League