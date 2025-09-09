Die FCB Frauen entlassen Trainerin Kim Kulig nach nur gerade drei Pflichtspielen in der neuen Saison.

Legende: Ist nicht mehr länger Trainerin der FCB Frauen Kim Kulig. Freshfocus/Martin Meienberger

In der Women's Super League kommt es bereits äusserst früh in der Saison zur ersten Rochade an der Seitenlinie. Wie die FC Basel Frauen am Dienstag mitteilten, wurde die Zusammenarbeit mit Trainerin Kim Kulig mit sofortiger Wirkung beendet. Die Entlassung folgt auf die überraschende 0:2-Niederlage der Baslerinnen am vergangenen Samstag bei Rapperswil-Jona.

Der Entscheid über die Trennung sei bereits in den vergangenen Wochen gereift, schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Grund dafür seien unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Gesamtvision sowie die sportlich unbefriedigende Team-Entwicklung. Interimistisch übernimmt Assistenztrainerin Laura Vetterlein das Team.

Seit 2023 im Amt

Kulig übernahm im Sommer 2023 die Leitung der FCB Frauen, zuvor war sie Co-Trainerin beim Frauenteam des VfL Wolfsburg. Trotz grosser Investitionen, vor allem auf die letzte Saison hin, gelang der deutschen Trainerin mit Basel nicht der erhoffte Titelgewinn. In der Liga war im Halbfinal gegen GC Schluss, im Cup unterlag man im Final den FCZ Frauen.