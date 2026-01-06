 Zum Inhalt springen

Nachfolgerin von Paiva Deutsche Trainerin für die GC Frauen

Das WSL-Team der Grasshoppers wird per sofort von Laura Vetterlein trainiert.

06.01.2026, 09:59

Frau in Sportjacke vor blau-weissem Hintergrund.
Legende: War schon in Basel und ist nun in Zürich Laura Vetterlein. IG/@gcfrauenfussball

Die GC Frauen haben eine neue Trainerin. Wie der Zürcher Klub, der in der Women's Super League aktuell auf Rang 2 liegt, am Dienstag mitteilte, übernimmt Laura Vetterlein die Nachfolge von Joao Paiva. GC hat sich letzte Woche vom Portugiesen getrennt.

Die 33-jährige Vetterlein war früher Profifussballerin. Mit dem VfL Wolfsburg gewann die Deutsche zweimal die Women’s Champions League, zweimal die deutsche Meisterschaft sowie zweimal den DFB-Pokal.

Neue Staff-Mitglieder

Zuletzt war Vetterlein als Assistenztrainerin beim Frauenteam des FC Basel sowie bei der ungarischen Nationalmannschaft tätig.

Auch der Staff wird erweitert. Anna-Lisa Timm stösst als neue Athletiktrainerin dazu, Lars Neugebauer übernimmt die Position des Torwarttrainers.

«Team konsequent weiterentwickeln»

Theo Karapetsas, Geschäftsführer Sport bei den GC Frauen, sagt zur Verpflichtung von Vetterlein: «Mit Laura gewinnen wir eine Trainerin, die den Schweizer Fussball hervorragend kennt und internationale Erfahrung vereint. Gemeinsam mit dem Staff wird sie unser Team konsequent weiterentwickeln.»


