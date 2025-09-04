Legende: Auf sie kommen Monate in der Reha zu Stephanie Waeber. Freshfocus/Claudio Thoma

Waeber reisst sich im Training das Kreuzband

Die YB Frauen müssen monatelang auf ihre Kapitänin verzichten: Stephanie Waeber hat sich diese Woche im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Die offensive Mittelfeldspielerin muss sich einer Operation unterziehen und wird lange ausfallen. Waeber bestritt in der laufenden Saison die drei bisherigen Pflichtspiele alle über die volle Distanz. Die 24-Jährige gehört seit vielen Jahren zu den Teamstützen und hat für die YB Frauen seit 2017 über 150 Pflichtspiele absolviert.

Women's Super League