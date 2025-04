Servette Chênois scheidet in der Women's Super League schon im Playoff-Viertelfinal aus. GC siegt im Elfmeterschiessen.

Titelverteidiger Servette Chênois scheitert überraschend an GC

Servette Chênois wird seinen Titel in der Women's Super League nicht verteidigen. Die Genferinnen zogen gegen GC auf dramatische Art und Weise den Kürzeren und müssen bereits im Playoff-Viertelfinal die Segel streichen.

Später Nachspielzeit-Schock

Nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche in Zürich war es Servette Chênois, das im Rückspiel vorlegen konnte. Die Portugiesin Joana Marchao brachte das favorisierte Heimteam in der 65. Minute mit dem 1:0 auf Kurs in Richtung Playoff-Halbfinal.

Die Grasshoppers steckten aber nicht auf und wurden spät für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Emanuela Pfister rettete die Zürcherinnen in der 95. Minute mit einem platzierten Kopfball zum 1:1 in die Verlängerung. Weil dort keine Tore fielen, musste das Elfmeterschiessen über das Weiterkommen entscheiden. Dieses war bereits nach sechs Schützinnen vorbei. Während drei Servette-Akteurinnen vom Punkt scheiterten, waren alle drei GC-Spielerinnen aus 11 Metern erfolgreich.

So geht es weiter

Im Playoff-Halbfinal bekommt es GC nun mit dem FCB zu tun. Die Baslerinnen setzten sich problemlos gegen Aarau durch. Das zweite Finalticket machen Quali-Sieger YB und der FCZ unter sich aus.

