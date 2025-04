3 Tore in 4 Minuten: FCB mit Zwischensprint in den Halbfinal

Legende: Legte den Grundstein für den deutlichen FCB-Sieg Ivana Rudelic (l.). Freshfocus/Marc Schumacher

Die Frauen des FC Basels stehen nach einem diskussionslosen 4:0 im Rückspiel gegen Aarau im Playoff-Halbfinal der Women's Super League.

Zwischen der 58. und der 62. Minute erzielen die Baslerinnen 3 Tore und sorgen für klare Verhältnisse.

Der FC Zürich steht ebenfalls im Halbfinal, Servette und GC kämpfen noch um den letzten Platz.

Mit einem knappen Vorsprung von einem Tor gingen die Baslerinnen ins Rückspiel des Playoff-Viertelfinals gegen Aarau. Auf eine Überraschung hatte der FCB aber gerade mal gar keine Lust. Die Baslerinnen gingen das Spiel in einer für einen Qualifikations-Zweiten würdigen Art und Weise an und bereiteten Aarau von Beginn weg grosse Mühe. In der 17. Minute ging Kim Kuligs Team verdientermassen in Führung, Ivana Rudelic verwertete Milena Nikolics Vorarbeit trocken.

In der Folge waren die Baslerinnen weiter das dominante Team, die endgültige Entscheidung fiel dann um die Stundenmarke. Erneut Rudelic (58.), Coumba Sow (60.) und Aurélie Csillag (62.) sorgten für eine deutliche FCB-Führung. Die Messe war damit gelesen, die Aarauerinnen kamen dem Ehrentreffer nicht einmal mehr nahe. Die Baslerinnen ziehen somit verdientermassen in den Playoff-Halbfinal ein.

Minimalistischer FCZ

Mit 3:1 hatten die Zürcherinnen das Hinspiel gegen St. Gallen für sich entschieden. Im Espenmoos reichte dem FCZ ein glanzloses 0:0 zum Einzug in den Playoff-Halbfinal. Dort warten die Qualifikationssiegerinnen von YB, die den FC Luzern eliminiert hatten.

Women's Super League