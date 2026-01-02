Die Zürcher trennen sich nach einem Jahr per sofort vom 42-jährigen Portugiesen.

Legende: Muss nach einem Jahr gehen Joao Paiva Freshfocus/Claudio Thoma

Die Grasshoppers beenden die Zusammenarbeit mit Frauen-Cheftrainer Joao Paiva per sofort. Der 42-jährige Portugiese war ein Jahr im Amt. GC will nach eigenen Angaben bis Montag eine Nachfolgelösung präsentieren. Der übrige Trainer- und Betreuerstab bleibe unverändert im Amt.

Klubpräsident Heinz Spross begründet den Schritt gemäss einer Mitteilung mit einer strategischen Neuausrichtung im Hinblick auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams. Sportchef Theo Karapetsas wurde mit den Worten zitiert: «Nach sorgfältiger Analyse ist man zum Schluss gekommen, die künftige Ausrichtung auf einer neuen personellen Basis vorzunehmen.»

Vizemeister und Tabellenzweiter

Unter Paiva erreichten die GC Frauen 2025 den Playoff-Final in der Women's Super League, den sie gegen YB denkbar knapp nach Penaltyschiessen verloren. Zudem qualifizierte sich GC erstmals für den Women's Europa Cup. In der Meisterschaft steht das Team derzeit auf Platz 2.