Die St. Gallerinnen gehen mit einem Mini-Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel in Basel und wollen die Überraschung schaffen.

Ausgerechnet im Viertelfinal-Hinspiel in den Playoffs der Women's Super League feierte St. Gallen den ersten Sieg gegen den FC Basel seit April 2023. Zwischen den beiden Siegen lagen mehr als drei Jahre und 10 Partien. Die Baslerinnen gewannen in dieser Zeit zwei Cup-Duelle und drei Spiele in der Meisterschaft, dazu gab's ganze fünf Remis.

Alle diese Punkteteilungen kamen mit dem gleichen Resultat zustande – 1:1. Dieses Ergebnis würde dem Team von Jasmin Schweer am Freitag dank dem 1:0 im Hinspiel reichen, um erstmals seit der Saison 2022/23 wieder in den Playoff-Halbfinal einzuziehen.

Legende: Enges Duell Zwischen St. Gallen und Basel. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel in der Women's Super League zwischen dem FC Basel und dem FC St. Gallen am Freitagabend ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei.

Den entscheidenden Treffer im Hinspiel hatte Yael Aeberhard erzielt. Schon beim letzten Sieg über den FCB war die 22-Jährige entscheidend beteiligt gewesen. Mit zwei Toren war sie beim 3:1-Sieg vor drei Jahren die prägende Frau auf dem Platz.

St. Galler Stimmen vor dem Rückspiel

St. Gallen hinten solid

Als 6. der Qualifikation sind die St. Gallerinnen als Aussenseiterinnen ins Playoff-Duell mit den Rot-Blauen gestartet. Nach dem knappen Hinspielsieg haben sie nun plötzlich realistische Chancen, den Quali-Dritten aus dem Rennen um den Meistertitel zu nehmen.

Die solide Defensive liess beim ersten Aufeinandertreffen kaum etwas zu, vorne lauerte der FCSG auf seine Chancen. Eine nutzten die Ostschweizerinnen zum 1:0, eine andere führte zum direkten Platzverweis von Verteidigerin Jana Vojtekova, die nun das Rückspiel gesperrt verpassen wird.

Basel mit Heimvorteil

Die Baslerinnen werden vor heimischem Publikum im Leichtathletik-Stadion St. Jakob aber alles daran setzen, ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Hoffnung dürfte dem Team von Omar Adlani die eigentlich positive Bilanz und stimmende Form machen.

Die letzten vier Spiele in der Regular Season konnten die Baslerinnen alle für sich entscheiden, unter anderem gab's ein 1:0 gegen Quali-Sieger Servette und ein 3:0 gegen den jetzigen Viertelfinal-Gegner. Spannung dürfte auf jeden Fall garantiert sein – eine Entscheidung erst in der Verlängerung oder dem Penaltyschiessen scheint nicht ausgeschlossen.

Basler Stimmen vor dem Rückspiel

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