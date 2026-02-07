Gegen ihren Ex-Klub kommt Laura Vetterlein in den Genuss eines späten Tores. Auch die YB Frauen siegen.

Legende: Sichert GC per Penalty den Sieg Marta Cazalla. KEYSTONE/Peter Klaunzer (Archivfoto)

Erfolgreiches Debüt für Laura Vetterlein: Die GC-Trainerin kam beim Re-Start der Women's Super League in der 13. Runde zu einem späten 2:1-Sieg gegen ihren Ex-Klub Basel. Marta Cazalla erzielte das entscheidende Tor in der 87. Minute per Penalty. Zuvor hatte Ella Ljustina kurz nach der Pause die Vizemeisterinnen in der Sportanlage St. Jakob in Führung gebracht. Mara Tauriello glich für die Baslerinnen aus (82.).

Auch YB kam siegreich aus der Winterpause zurück. Die Meisterinnen aus Bern feierten zu Hause im Wankdorf einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen das neue Tabellenschlusslicht Aarau. Für die Tore waren Malaurie Granges (51.), Maja Jelcic (84.) und Georgia Chalatsogianni (93.) verantwortlich.

Im weiteren Samstagsspiel schlug Thun Luzern auswärts mit 4:2. Für die Berner Oberländerinnen war es der 1. Saisonsieg. Das Spiel zwischen St. Gallen und Rapperswil-Jona ist noch im Gange. Leader Servette greift am Sonntag mit der Heimpartie gegen den FC Zürich wieder ins Geschehen ein.

Women's Super League