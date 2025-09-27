Servette und der FCB müssen sich mit einem Punkt begnügen. Der FCZ fährt gegen Aarau einen knappen Sieg ein.

Der bislang makellose Leader der Women's Super League hat am 6. Spieltag erstmals Punkte abgegeben. Servette musste sich in Rapperswil-Jona mit einem 0:0 zufriedengeben. Mit 16 Punkten stehen die Genferinnen aber nach wie vor an der Tabellenspitze.

Luzern gleicht spät aus

Auch der FC Basel wurde seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen Luzern nicht gerecht. Die Baslerinnen gingen zwar zweimal in Führung, doch die Innerschweizerinnen, die am Mittwoch gegen GC noch mit 2:8 untergegangen waren, konnten jeweils reagieren. Ex-Baslerin Barbara Reger (53.) und Jennie Egeriis (90.) sicherten dem FCL einen Punkt. FCB-Verteidigerin Valentina Kröll gab bei beiden Gegentreffern keine gute Figur ab.

Die FCZ Frauen bejubelten zuhause einen 3:2-Sieg gegen Aarau. Nach einer ausgeglichenen 1. Halbzeit (1:1) zogen die Zürcherinnen kurz nach der Pause vorentscheidend auf 3:1 davon: Martina Cavar mit ihrem 2. Tor des Nachmittags und Luisa Blumenthal netzten ein.

Meister YB fuhr dank einem 4:1 beim nach wie vor punktelosen Schlusslicht aus Thun den 3. Erfolg in Serie ein.

Women's Super League