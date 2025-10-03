GC bezwingt YB am 7. Spieltag der Women's Super League mit 2:1 und revanchiert sich für die Niederlage im Playoff-Final.

Marta Cazalla gelingt in der 62. Minute nach einem umstrittenen Eckball das entscheidende Tor.

In der 1. Halbzeit reagiert YB noch postwendend auf die erstmalige GC-Führung und gleicht 2 Minuten nach dem Gegentor wieder aus.

139 Tage ist es her, als GC im Playoff-Final gegen YB kurz vor dem Meistertitel stand. Nach dem 1:0-Sieg im Heimspiel führten die Zürcherinnen auch in Bern mit 1:0. YB konnte die Partie in der 2. Halbzeit aber noch drehen und setzte sich letztlich dramatisch im Penaltyschiessen durch. Im 1. Aufeinandertreffen seither haben sich die Grasshoppers im Wankdorf erfolgreich revanchiert.

Nach einer Viertelstunde brachte GC-Topskorerin Kayla Jay McKenna die Gäste per Kopf in Führung. Die jamaikanische Nationalspielerin erzielte nach der Flanke von Marta Cazalla bereits ihren 6. Saisontreffer.

GC-Führung hält nur kurz

YB reagierte aber in Meister-Manier auf den Rückschlag – und zwar in doppelter Hinsicht. Denn nur 2 Minuten später war es Wibke Meister, die das Skore mit einem strammen und präzisen Schuss aus knapp 20 Metern wieder ausglich.

Doch GC zeigte sich insgesamt etwas stärker als die Gastgeberinnen und übernahm das Spieldiktat auch nach dem 1:1 wieder. In der 62. Minute wurden die Zürcherinnen für ihre Bemühungen dann erneut belohnt.

Siegtreffer nach umstrittenem Eckball

Cazalla reagierte nach einem Eckball am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Die Bernerinnen protestierten zwar, dass das Spiel noch nicht freigegeben gewesen sei. Doch Schiedsrichterin Nadine Reichmuths Pfiff erfolgte noch im Anlauf des Eckballs von Melanie Müller.

Diesmal war YB zu keiner Reaktion mehr fähig. Die einzige ernsthafte Chance auf das 2:2 vergab Innenverteidigerin Maria Jimenez in der 73. Minute, als ihr Abschluss nach einem Freistoss nur knapp am Pfosten vorbeischrammte.

Punktgleich mit Servette

GC auf der anderen Seite brachte den Sieg souverän nach Hause und verpasste in der Nachspielzeit noch das 3:1. Amanda Brunholt im Berner Tor lenkte einen Weitschuss von Joker Ramona Kannady aber gerade noch an die Latte.

Dank dem Dreier schliesst das Team von Ex-GC-Spieler Joao Paiva mindestens bis am Samstag punktemässig zu Leader Servette auf. YB verbleibt nach der 2. Saisonniederlage auf Rang 4 und könnte am Wochenende noch weiter zurückfallen.

So geht's weiter

Während in der Women's Super League am Wochenende die restlichen 4 Partien des 7. Spieltags anstehen, dürfen sich die heutigen Kontrahentinnen nächsten Mittwoch wieder auf der europäischen Bühne zeigen. YB empfängt Sarajevo und GC misst sich im Letzigrund mit Ajax Amsterdam. 8 Tage später stehen in der letzten Qualifikationsrunde für den neu geschaffenen Uefa Europa Cup dann die Rückspiele auf dem Programm.

Women's Super League