Am Freitag um 19:00 Uhr fällt in der Women's Super League der Startschuss. Dann treffen mit dem FC Basel (out gegen den FC Zürich) und YB (out gegen Meister Servette Chênois) 2 Equipen aufeinander, die in der vorangegangenen Meisterschaft bis in die Playoff-Halbfinals vorgerückt waren.

Ausgetragen wird die Partie auf unerwartet grosser Bühne im St. Jakob-Park. Der Platztausch ist nicht der Saisoneröffnung geschuldet, sondern dem Japankäfer-Befall des Leichtathletik-Stadions, der eigentlichen Spielstätte der FCB-Frauen.

Doublegewinner Servette Chênois nimmt sein Pensum in der heimischen Liga am Samstag bei St. Gallen in Angriff. Die Genferinnen mussten die Abgänge von Torfrau Ines Pereira (zu Everton) und Monica Mendes (Rücktritt) verkraften, verpflichteten aber die 38-jährige finnische Nationaltorhüterin Tinja-Riikka Korpela.

Prominente Abgänge verzeichneten auch die abgelösten Meisterinnen und Zweiten der Vorsaison, der FC Zürich: Die langjährige Top-Stürmerin Fabienne Humm beendete ihre Karriere, Nationalspielerin Julia Stierli verabschiedete sich in Richtung Bundesliga. Für den FCZ geht es am Samstag zuhause gegen das Team Thun Berner-Oberland los.