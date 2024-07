Im Juli 2023 wurden in Kloten die ersten Japankäfer entdeckt. Es handelte sich damals um die erste Population des Schädlings nördlich der Alpen.

Im Tessin lebt der Käfer schon seit sechs Jahren in teils enorm hoher Dichte.

Der Japankäfer wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Asien in die USA verschleppt. Dort verursacht er, im Gegenteil zu Japan, grosse Schäden. In den 70er-Jahren trat der Käfer erstmals in Europa auf den Azoren auf. 2014 konnte er sich in Italien, in der Nähe von Mailand, ansiedeln.