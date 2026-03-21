Der FC Basel gewinnt am 17. Spieltag der Women's Super League auswärts in Bern gegen YB mit 3:0.

Ein Konter nach einem YB-Eckball und ein eigener Eckball sorgen für die Entscheidung.

Mit Rapperswil-Jona – FCZ und Aarau – Thun finden am Samstag noch zwei weitere Partien statt.

Die Frauen des FC Basel haben sich bei YB für das Out im Cup-Halbfinal vor einem Monat revanchiert. Am 17. Spieltag der Women's Super League haben die Baslerinnen im Wankdorf gleich mit 3:0 gewonnen. Der Erfolg der Gäste war verdient, vom Heimteam kam über die gesamte Partie gesehen zu wenig.

Entscheidend für den Verlauf der Partie waren zwei Eckbälle. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit führte YB einen Corner ungenügend aus und die Baslerinnen schwärmten zum Konter aus. Wiktoria Zieniewicz vollendete den stark ausgeführten Gegenangriff zum 1:0.

In der 66. Minute war es dann ein Basler Eckball, der zum zweiten Treffer führte. Die Bernerinnen konnten nur ungenügend klären und im zweiten Versuch netzte Jana Vojtekova zum 2:0 ein. Das 3:0 von Anna Krog gut 10 Minuten vor Schluss war gleichbedeutend mit der definitiven Entscheidung.

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