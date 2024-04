Die FCZ Frauen haben das Prestigeduell mit Servette Chênois für sich entschieden und damit dem Tabellenführer aus Genf die erste Saisonniederlage zugefügt. Pinther brachte die Gäste nach einer halben Stunde sehenswert per Volley in Front. Piubel doppelte nach einer Stunde nach und Mégroz (73.) setzte im Anschluss an einen Eckball den Deckel drauf.

Allerdings widerspiegelte das Resultat keineswegs das Gezeigte. Servette erspielte sich einige gute Chancen. In der 50. Minute stoppte FCZ-Hüterin Benz die heranstürmende Saoud, welche kurze Zeit später den Ball an die Latte setzte. Danach fiel das vorentscheidende 0:2.

Für Servette, das die Qualifikation auf Platz 1 beendet, steht am 20. April der Cupfinal gegen YB an. Die Playoff-Viertelfinals in der Women's Super League mit Hin- und Rückspiel beginnen am 27./28. April. Die Paarungen lauten wie folgt: